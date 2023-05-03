Гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго»: отопительный сезон в Крыму прошел без сбоев

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Отопительный сезон в Крыму прошел без аварий и существенных сбоев. Об этом сообщил генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.

По его словам, теплотрассы в регионе проложили с 70-80-х до 90-х годов прошлого века. Поэтому износ сетей составляет 50% и выше. Однако в республике ведется масштабная замена коммуникаций. Селиванов подчеркнул, что уже есть результаты этой работы.

– В период отопительного сезона в регионе не было зафиксировано серьезных аварий и существенных сбоев в работе предприятия, – отметил гендиректор в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, количество жалоб крымчан существенно снизилось.

– Это также указывает, что работы по организации отопления в этом отопительном сезоне были проведены качественно, – сказал Селиванов.

Руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» также отметил, что в республике более 95% котельных перевели на природный газ. Сейчас ведется переоборудование еще на семи объектах.