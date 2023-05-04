Погода на 4 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Температура морской воды у берегов Ялта +13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ночью и утром 4 мая в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы сохранятся заморозки до -2°. Днем сохранится солнечная и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +18...+20°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +17…+19°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°…+16°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +17…+18°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +17…+19°, северо-восточный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +15…+16°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +16…+17°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +18…+20°, восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +17…+18°, восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +18…+20°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +11…+13°.

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