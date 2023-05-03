Спрос на услуги банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%

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После объединения банкоматной сети ВТБ, РНКБ и «Открытия» увеличился спрос на услуги устройств самообслуживания. Так, за три месяца рост совокупного оборота наличных вырос на 21%.

Банкоматы присоединенных банков стали активно использовать клиенты ВТБ. Так, оборот наличных в АТМ «Открытия» вырос в 3,5 раза, в РНКБ – в 2,5 раза. Также в сети ВТБ отмечают, что по картам «Открытия» еженедельный оборот вырос на 65%, а по картам РНКБ — больше чем в 8 раз. Самая востребованная операция — пополнение карты (еженедельные обороты выросли в 7 раз).

- Финансовый мост из Крыма на материковую часть России работает безукоризненно – благодаря созданию одной из крупнейших в стране сетей банкоматов наши клиенты, которые живут в Республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России, - отмечает директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

Руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин подчеркнул, что создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ — это первый этап объединения трех банков. Число доступных банкоматов для клиентов трех банков насчитывает 19,5 тысяч устройств. Из них 14,4 тысячи относятся к ВТБ, 3,7 тысячи – к банку «Открытие» и 1,5 тысячи – к РНКБ.