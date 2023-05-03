В Крыму 60-летний боцман плетет маскировочные сети для участников СВО

Фото: пресс-служба ОНФ

60-летний Игорь Георгиевич хотел поехать на СВО, однако его не пустили на передовую из-за возраста. Тогда он решил помогать чем может: поехал на рынок, купил нить и оборудовал дома место для плетения маскировочных сетей.

– Технике плетения маскировочных сетей Игорь Георгиевич научился, когда служил на Камчатке. В прошлом году он приехал в Крым к больному отцу, с ним и проводит свободное время от работы, – передает Крымское информационное агентство.

Предварительно нить необходимо замачивать – после усыхания узлы становятся прочнее и крепче. На руки приходится наматывать скотч, так как нить разрывает кожу во время работы. 10 дней напряженного труда по четыре часа в сутки – и сеть готова. В дальнейшем она отправляется в Народный фронт, где в нее вплетают маскировку, после чего передают бойцам на передовую.

Игорь Георгиевич обратился к бойцам с приветом от старшего боцмана десантных кораблей: – Ребята, веры вам, надежности. Победа будет за нами, мы все в это верим. Возвращайтесь домой, все вас ждут!

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