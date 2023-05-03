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НовостиОбщество3 мая 2023 14:53

В Алуште изменится расписание движения троллейбуса №2

Жителей просят обратить внимание
Дмитрий Коренев
В Алуште с 4 мая изменится расписание движения автобусного маршрута №2

В Алуште с 4 мая изменится расписание движения автобусного маршрута №2

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Алуште с 4 мая изменится расписание движения автобусного маршрута №2. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по троллейбусному маршруту №2 «Троллейбусная станция- Профессорский уголок», которое вступает в силу с 4 мая, – говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Жителям и гостям города стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50