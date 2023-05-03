Над Крымом сбили два ударных беспилотника

На юго-востоке Крыма сработали системы противовоздушной обороны Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На юго-востоке Крыма сработали системы противовоздушной обороны, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет, – написал Аксенов.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, в небе над полуостровом сбиты два ударных БПЛА.

Крымчан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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