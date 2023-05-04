Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для отдыха в июне 2023

В Ялте хорошо отдыхать летом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты Ялта и Феодосия востребованы у туристов в первый месяц лета. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, составили рейтинг популярных туристических направлений в июне 2023 года, где Ялта заняла пятое место, а Феодосии досталось десятое. «Золото» у Сочи, «серебро» у Анапы, а «бронза» у Питера.
Топ-10 популярных направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3493
Анапа, 3315
Санкт-Петербург, 4666
Геленджик, 3706
Ялта, 4367
Гагра, 3142
Кабардинка, 3476
Москва, 3540
Ейск, 2839
Феодосия, 2547.
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