Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для отдыха в июне 2023

В Ялте хорошо отдыхать летом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты Ялта и Феодосия востребованы у туристов в первый месяц лета. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, составили рейтинг популярных туристических направлений в июне 2023 года, где Ялта заняла пятое место, а Феодосии досталось десятое. «Золото» у Сочи, «серебро» у Анапы, а «бронза» у Питера.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3493

Анапа, 3315

Санкт-Петербург, 4666

Геленджик, 3706

Ялта, 4367

Гагра, 3142

Кабардинка, 3476

Москва, 3540

Ейск, 2839

Феодосия, 2547.

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