В Красногвардейском районе открыли новый ФАП

Фото: Минздрав РК

В селе Зерновое Красногвардейского района Крыма открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в Минздраве РК.

Новый ФАП укомплектован всем необходимым медоборудованием в соответствии с действующими стандартами.

– В здании предусмотрены кабинеты приема пациентов, прививочный и процедурный кабинет, смотровая с гинекологическим креслом, стерилизационная, комната для персонала и помещение для хранения лекарственных препаратов, – рассказали в ведомстве.

Фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение»», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На работы затрачено 19,9 млн рублей.

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