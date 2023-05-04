Экс-министр здравоохранения Крыма Могилевский умер на 76-м году жизни

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

Бывший министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Могилевский родился в 1947 году в Кировском районе. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт. Его стаж в медицине превышал 50 лет. С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года Могилевский возглавлял крымский Минздрав. Далее он продолжал работать в сфере здравоохранения республики. До конца жизни экс-министр был практикующим доктором. В Минздраве назвали покойного высокопрофессиональным врачом-травматологом. О причинах смерти Могилевского не сообщается.