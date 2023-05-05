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НовостиОбщество4 мая 2023 22:02

Погода на 5 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе переменная облачность.

В Севастополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 мая на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Пятница пройдет без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +19...+21°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +18…+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +17°…+18°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +17°…+18°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +18…+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Керчи +18…+19°, северо-восточный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18…+18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +15…+16°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +18…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно

В Белогорске +20…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +12…+14°.

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