НовостиОбщество 4 мая 2023 22:02

Погода на 5 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 мая 2023 года в Крыму и Севастополе