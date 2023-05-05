Погода на 5 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 мая на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Пятница пройдет без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +19...+21°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +18…+20°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +17°…+18°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +17°…+18°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +18…+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Керчи +18…+19°, северо-восточный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18…+18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +15…+16°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +19…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +18…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно
В Белогорске +20…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +12…+14°.
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