В столкновении двух легковушек в Сакском районе Крыма пострадали три человека

Фото: МВД по Республике Крым

Накануне, 3 мая, в Сакском районе произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 19:30 на автодороге «Евпатория – Мирный», недалеко от села Штормовое. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo – женщина 1981 года рождения – не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Машину занесло на правую обочину, после чего она вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21113.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– В результате ДТП серьезные травмы получили 37-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем ВАЗ, и ее пассажир, 1975 года рождения. Также травмирована водитель Volkswagen Polo, – сообщили в МВД.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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