В Севастополе водитель мопеда пострадал в столкновении с двумя BMW

Фото: УМВД России по Севастополю

Накануне, 3 апреля, в Севастополе водитель мопеда поочередно столкнулся с двумя автомобилями BMW. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

ДТП случилось около 20:28 в районе дома №53 по проспекту героев Сталинграда. 29-летний водитель мопеда Honda не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди легковой автомобиль BMW с 31-летним водителем за рулем, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником той же марки.

– В результате ДТП мопедист получил лишь незначительные травмы и от госпитализации в медучреждение отказался. Признаков опьянения у водителей-участников дорожной аварии не установлено, – сообщили в МВД.

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