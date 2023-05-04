В Крыму открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Кириллу Еремееву

Геро погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 4 мая, в селе Войково Первомайского района Крыма открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Кириллу Еремееву, передает «Крым 24».

Герой дважды был награжден орденом Мужества. Он погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга.

Ранее памятную доску установили в Советском районе в честь погибшего бойца СВО Виктора Гудкова, погибшего в Херсонской области год назад.

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