В Крыму открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Кириллу Еремееву

Геро погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 4 мая, в селе Войково Первомайского района Крыма открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Кириллу Еремееву, передает «Крым 24».
Герой дважды был награжден орденом Мужества. Он погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга.
Ранее памятную доску установили в Советском районе в честь погибшего бойца СВО Виктора Гудкова, погибшего в Херсонской области год назад.
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