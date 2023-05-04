Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2023 18:20

В Крыму открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Кириллу Еремееву

Герой дважды награжден орденом Мужества
Дмитрий Коренев
Геро погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга

Геро погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 4 мая, в селе Войково Первомайского района Крыма открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Кириллу Еремееву, передает «Крым 24».

Герой дважды был награжден орденом Мужества. Он погиб в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга.

Ранее памятную доску установили в Советском районе в честь погибшего бойца СВО Виктора Гудкова, погибшего в Херсонской области год назад.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50