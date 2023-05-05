Ко Дню Победы в зону СВО из Крыма передали 800 килограмм сладостей

Фото: пресс-служба главы Крыма

Ко Дню Победы в зону проведения специальной военной операции из Крыма передали 800 килограмм сладостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Передали для наших воинов подарки ко Дню Победы, – написал он.

Аксенов уточнил, что бойцам передали более 800 килограммов сладостей. Военнослужащим отправили печенье, конфеты, бублики, а также сладкую воду и сигареты. Участников СВО продолжают обеспечивать расходными материалами. Им отправили скобы, гвозди и моющие гигиенические средства.

– В сплоченности и единстве – залог Победы. Так было в 1945-м, так будет и теперь! – заключил Аксенов.