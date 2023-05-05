Парады у домов ветеранов пройдут в Симферополе

В этом году ветеранов в Крыму будут поздравлять индивидуально. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Традиционные «Парады у дома ветерана» 8 мая пройдут в Симферополе. Акцию организуют представители «Молодой Гвардии».

- Будут вручены цветы и исполнена песня военных лет, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Государственного комитета молодежной политики Крыма.

В этот день молодежь поздравит четверых ветеранов, которые проживают в крымской столице. Каждое поздравление продлится не меньше часа.

Кроме того, 9 мая на базе мемориала «Вечный огонь» пройдет акция «Свеча Победы». Молодежь выложит свечами слово «Победа» как символ памяти о подвиге советского народа.

Напомним, в этом году в городах Крыма отменены Парады Победы, а также праздничный салют и шествие «Бессмертного полка». Тем не менее власти пообещали не оставить ветеранов без внимания. К каждому из них с поздравлениями придут представители мунициплитетов.

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