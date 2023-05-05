В Москве крымчанку арестовали по делу о госизмене

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма по фамилии Умерова по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

– Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Умеровой Л.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу, – цитирует пресс-службу агентство РИА Новости.

Уроженке Крыма инкриминируют государственную измену. Фабула дела не раскрывается в связи с секретностью. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На какой срок арестовали фигурантку, не сообщается.

По данным СМИ, Умерова уехала из Крыма в 2015 году. Затем она поехала на родину навестить отца. По пути крымчанку задержали.