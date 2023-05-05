В Керчи отменили индивидуальные парады у домов ветеранов по случаю Дня Победы

Акция "Парад у дома ветерана" в Керчи 8 мая 2022 года. Фото: официальный сайт администрации города.

Индивидуальные парады у домов ветеранов по случаю Дня Победы в Керчи не состоятся. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе городского совета.

- У нас осталось 15 воевавших ветеранов. Их всех индивидуально поздравит руководство города и депутаты на округах. У дома парадов не будет, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Симферополе парады у дома ветеранов проведет «Молодая Гвардия Единой России». Представители организации вручат ветеранам цветы и исполнят для них песни военных лет.

Ранее в Крыму отменили проведение Парадов Победы и шествие «Бессмертный полк». Кроме того, отменены и салюты 9 мая. Решение принято в целях безопасности. В Крыму продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

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