В Крыму подвели итоги республиканского патриотического конкурса

Фото: пресс-служба главы Крыма

В пятницу, 5 мая, в Крыма на праздничном гала-концерте подвели итоги творческого конкурса «Мы – наследники Победы!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– С особым чувством приветствовал участников и финалистов, педагогов и организаторов – всех тех, благодаря кому мы можем почувствовать уверенность в своих силах и будущем, уверенность в том, что мы справимся с любыми вызовами, – написал Аксенов.

По его словам, это особенно важно в условиях проведения специальной военной операции. Аксенов подчеркнул, что сейчас бойцы, будучи вчерашними школьникам, преданно служат Родине. Каждую минуту военнослужащие рискуют собой, но мужественно выполняют все поставленные задачи.

– Пока у нас есть такие ребята, такая молодежь, нашей стране ничто не угрожает, – убежден Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты.

– Спасибо всем, кто создает мир наследников Победы. Продолжайте творить и развиваться, а руководство республики обязательно продолжит поддерживать вас. Сохраните свой внутренний огонь, верьте в себя и свои силы. Любите своих родителей, свою Родину, и все у вас получится, – заключил глава республики.