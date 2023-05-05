В Алуште бухгалтер украла 1,6 миллиона при помощи электронной подписи

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В Алуште 40-летнюю жительницу Симферополя, работавшую бухгалтером, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении в целях использования поддельного распоряжения о переводе денег. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Обвиняемая оказывала индивидуальному предпринимателю услуги по бухгалтерскому учету. Пользуясь доверием, злоумышленница получила от бизнесмена USB-ключ электронной подписи банковского учреждения.

– С его помощью она в период с мая 2021 по август 2022 года осуществляла незаконные электронные переводы денежных средств на свой банковский счет и счета своих знакомых, – отметили в прокуратуре.

В СК уточнили, что женщина похищала небольшие суммы, незаметные среди общего объема сделок.

– Хищения проводились посредством представления в кредитные учреждения изготовленных бухгалтером платежных поручений, придающих видимость финансово-хозяйственных операций со стороны предпринимателя, на основании которых похищенные денежные средства поступали на находящиеся в пользовании женщины расчетные счета, – отметили в ведомстве.

В общей сложности бухгалтер украла более 1,6 миллиона рублей.

– Кроме того, с целью хищения вышеуказанных средств она незаконно изготовила 97 подложных электронных платежных поручений, которые подписаны USB-ключом электронной подписи без соответствующего разрешения владельца, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд.