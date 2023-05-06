Советник главы Республики Крым сообщил о срабатывании системы ПВО на севере региона

В регионе сработала система ПВО. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Советник главы региона Олег Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО на севере Крымского полуострова.

- На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, - такая официальная информация появилась в телеграм-канале советника главы Республики Крым Олега Крючкова.

Напоминаем, что накануне, 5 мая, губернатор Севастополя объяснил, что жители города-героя слышат громкие звуки, потому что идет плановое уничтожение боеприпасов.

Система противовоздушной обороны, которая расположена на Крымском полуострове, как правило, успешно отбивает атаки неприятельских беспилотных летательных аппаратов.

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