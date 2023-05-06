В Крыму зафиксировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму можно сделать прививку от ковида. Фото: Виталий Парубов/архив КП

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом. В Минздраве РК сообщили, что в общей сложности за все время пандемии COVID-19 был диагностирован у 216 513 человек.

Статистика на 6 мая 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- За минувшие сутки госпитализировано 10 заболевших коронавирусной инфекцией, - гласит официальная информация.

Всего на больничных койках побывало 63 906 ковидных больных.

К сожалению, опасная хворь уже унесла 5 429 человеческих жизней, но за истекшие сутки никто от ковида не умер.

Судя по статистике COVID-19 унял свою прыть, но в тоже время непрошенный и неприятный гость не спешит покидать Крымский полуостров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50