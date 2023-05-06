Глава Крыма призвал ликвидировать всех причастных к подрыву авто Прилепина

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Руководитель Республики Крым уверен, что нужно ликвидировать всех причастных к инциденту, в результате которого получил ранения Захар Прилепин.

- Не буду в очередной раз повторять, что киевский режим - это, по сути, террористическая организация. Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно, - уверен глава РК.

Политик отмечает, что российские военные и специальные службы обладают большим опытом в этом направлении. Внушителен и список уничтоженных террористов, которых уже уничтожили, который пора дополнить новыми именами.

По словам Сергея Аксенова требуется адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников.

- Прежде всего, желаю Захару скорейшего выздоровления. Молимся о здравии раба Божиего Евгения, - подчеркнул руководитель региона.

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