Погода на 7 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Вода в Черном море прогрелась до плюс 15 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 мая на Крымском полуострове станет чуть прохладнее.

- Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +15...+17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем тепло +18…+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°…+17°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +16°…+17°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +17…+18°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+13°, северо-восточный 6-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +13…+15°, северный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +15…+17°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +17…+17°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +16…+19°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +11…+13°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +11…+15°.

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