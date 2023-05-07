Крым и Севастополь атаковали десять украинских беспилотников

Атака БПЛА была успешно отражена силами ПВО Фото: Надежда ДАЦЮК

Украина в ночь на 7 мая предприняла очередную попытку атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всего по полуострову было выпущено более десяти БПЛА. Однако, атака была успешно отбита.

- Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников, - сообщил Развожаев у себя в Telegram.

По словам главы города-героя, в результате работы ПВО один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километра, его обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

Второй беспилотник, как сообщает Развожаев, был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола.

Никакие объекты в городе не пострадали, отметил Развожаев.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь также отметил, что «все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены». Жертв и разрушений нет.

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