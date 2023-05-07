В Минздраве рассказали о работе поликлиник с 8 по 10 мая в Крыму

С 8 по 10 мая поликлиники в Крыму будут работать до 14 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения республики рассказали о работе медицинский организаций в праздничные дни с 8 по 10 мая. Так, поликлиники в эти дни будут работать с 9 до 14 часов. Будет обеспечен прием температурящих больных, а также оказание неотложной помощи, в том числе на дому.

- Прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому будет осуществляться до 13:00, - отметили в Минздраве.

Кроме того, в эти дни будет организована доставка на дом лекарств больным коронавирусом при первом посещении врачом, а также взятие анализов при подозрении на грипп или Covid-19.

Кабинеты плановой вакцинации будут работать в соответствии с графиками, утвержденными приказом той или иной медицинской организации. Круглосуточные стационары – по графику праздничных и выходных дней.

Служба скорой помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

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