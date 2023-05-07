МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Крыму 7 и 8 мая

В Крыму усилится ветер Фото: Антон ФОКИН

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в Крыму. По данным ведомства, 7 и 8 мая на полуострове ожидается усиление ветра.

- В течение суток 7 и 8 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, - говорится в сообщении МЧС.

По данным Крымского гидрометцентра, в выходные дни 7 и 8 мая погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. В южных, центральных и восточных районах вероятны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8+13 градусов, днем +14+19. В горах Крыма +7+12 градусов.

Напомним, из-з сильного ветра с вечера 6 мая временно приостановлена работа керченской паромной переправы.

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