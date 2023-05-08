НовостиОбщество 7 мая 2023 22:08

Погода на 8 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 мая 2023 года в Крыму и Севастополе