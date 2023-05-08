Погода на 8 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем 13...+15°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло +16…+18°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +14°…+16°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +13…+15°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Керчи +12…+13°, северо-восточный 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +13…+14°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +13…+14°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +11…+13°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +13…+14°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +11…+12°, северо- восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13…+15°.
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