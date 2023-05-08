Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 22:08

Погода на 8 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе облачно с прояснениями.

В Севастополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем 13...+15°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +14°…+16°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +13…+15°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи +12…+13°, северо-восточный 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +13…+14°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +13…+14°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +11…+13°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13…+14°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +11…+12°, северо- восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13…+15°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50