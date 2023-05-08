В Евпатории открылась выставка в память о погибших героях спецоперации

Фото: Tg-канал главы Евпатории Елены Демидовой

В Евпатории открылась выставка «Герои евпаторийцы», посвященная погибшим участникам спецоперации. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова в своем Tg-канале.

Выставка открылась на улице Дувановской напротив краеведческого музея. Почтить память героев, поблагодарить их за подвиг и повязать на стендах с фотографиями георгиевскую ленточку могут все желающие с 7 по 10 мая. Портреты военных размещены прямо напротив входа в музей.

- Сердце разрывается, когда смотришь на молодых, сильных, отважных ребят, которых уже нет с нами. Эти парни встали на защиту своей Родины, когда в этом возникла необходимость, - написала Елена Демидова.

Как подчеркнула мэр города, на такие отважные поступки способны только настоящие мужчины и патриоты Родины.