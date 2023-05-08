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НовостиОбщество8 мая 2023 8:26

Антициклон принес в Крым ветреную погоду 8 мая

Понедельник на полуострове будет пасмурным
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В начале мая погода в Крыму не радует теплом

В начале мая погода в Крыму не радует теплом

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 8 мая будет ветрено и пасмурно. Осадков не планируется, лишь в южных и центральных районах полуострова возможны кратковременные дожди. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

- Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13, днем +12…+17, в горах +5…+10, - отмечается в прогнозе синоптиков.

В Симферополе возможен небольшой дождь в понедельник, 8 мая. Дождливо может быть и в городе-герое Севастополе.