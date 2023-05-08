В Крыму коронавирусом за сутки заболели 27 человек

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В Крыму за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано восемь человек. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 209 тыс. 82 человека, - говорится в сообщении.

К счастью, 28 пациентам удалось победить заболевание.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 216 тыс. 566 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.