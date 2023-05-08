Спасатели нашли заблудившегося в горах Крыма туриста

Осложняли поиски погодные условия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Крымские спасатели нашли туриста, заблудившегося в районе села Соколиное в Бахчисарайском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма, мужчина сбился с тропы на горе Бойка и не мог выбраться самостоятельно.

Вызов поступил вечером 7 марта. Почти сутки спасатели искали заблудившегося мужчину.

- Поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями, был сильный туман. В результате туриста удалось обнаружить 8 мая. Его доставили в ближайший населенный пункт, - отметили в пресс-службе МЧС Крыма.

В поисках туриста участвовали девять спасателей и две единицы техники. В том числе 4 человека и одна единица техники от МЧС России. К счастью, мужчина не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.