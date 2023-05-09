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НовостиПроисшествия9 мая 2023 4:08

В Крыму 14-летний подросток на мопеде врезался в иномарку и попал в больницу

Авария произошла в Феодосии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 8 мая, в Феодосии 14-летний подросток на мопеде Yamaha Jog врезался в Grand Cherokee и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 11.10 в Береговом. 14-летний подросток ехал на мопеде Yamaha. На закруглении дороги, где не было разделительной полосы, юноша выехал на встречную полосу. Там он врезался в Grand Cherokee.

– В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний мопедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.