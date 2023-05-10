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НовостиОбщество9 мая 2023 22:02

Погода на 10 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +9…+14°.

Температура воды в Черном море +9…+14°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 мая на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- На полуострове погоду определяет юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +12...+14°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +13…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +11…+12°, северо-западный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +11…+13°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +13…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +13…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +11…+12°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +9…+14°.

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