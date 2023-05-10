Погода на 10 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

Температура воды в Черном море +9…+14°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 мая на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- На полуострове погоду определяет юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +12...+14°.
В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с., тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +13°…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +13…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +11…+12°, северо-западный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +11…+13°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +13…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +13…+14°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +11…+12°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +9…+14°.
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