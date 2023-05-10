В Крыму ищут 33-летнего мужчину в черном спортивном костюме

Николай Чирков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают молодого мужчину, который пропал несколько недель тому назад.

- Пропал Чирков Николай Евгеньевич, 33 года (1990 года рождения), поселок городского типа Гурзуф - город Севастополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

С 13 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 176 см, нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Николай Чирков был одет в темно-серую куртку, черный спортивный костюм и серые кроссовки.

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