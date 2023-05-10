В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

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В связи с заморозками в Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг и пятницу, 11 и 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– Ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов, – отметили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что такая ситуация может привести к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур. Кроме того, возможны повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.