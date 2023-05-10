В Симферополе 9 мая возложили цветы к братской могиле и Вечному огню

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В День Победы, 9 мая, в Симферополе возложили цветы и венки на Воинском кладбище на улице Старозенитной и к мемориалу «Вечный огонь» в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Возложив красные гвоздики, присутствующие почтили память Героев минутой молчания. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что День Победы объединяет многонациональный народ России.

– В Победе наши корни, истории подвигов наших славных предков. Ветераны – это наше Знамя. Чем дольше они с нами будут, тем больше мы сможем узнать, как это было, какой ценой далась победа. Гордимся Великой Победой, не посрамим ее! – подчеркнул глава республики.

Председатель Госсовета Владимир Константинов отметил, что события 78-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем.

– Перед нашим Отечеством вновь стоит непростая задача уничтожения нацизма на территории бывшей Украины. Крымчане объединены этой целью. Мы поддерживаем нашего президента, нашу армию, – сказал руководитель регионального парламента.

Константинов уверен, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, а нацизм удастся уничтожить. Председатель Госсовета убежден, что территории, которые исторически являются российскими, вновь станут частью нашей страны.

– Для нас это – не вопрос территориального обретения, а вопрос безопасности нашего Отечества. Победа будет за нами! – добавил Константинов.

Глава администрации Михаил Афанасьев подчеркнул, что День Победы – это праздник, который навсегда останется в сердцах как символ героизма и мужества народа, отстоявшего мир на земле.

– Уверен, что сегодняшний праздник в сердце у каждого, и в Российской Федерации он будет отмечаться всегда, – сказал градоначальник.