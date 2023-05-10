Пьяный крымчанин устроил ДТП с пострадавшим и сел почти на три года

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В Красногвардейском районе 45-летнего жителя Джанкойского района признали виновным в том, что он пьяным устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Авария произошла 13 января. Пьяный мужчина, превысив скорость, ехал за рулем Ford Focus по автодороге граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель врезался в Mitsubishi, который снизил скорость для того, чтобы повернуть направо. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем «японца», получил тяжкие телесные повреждения. Подсудимый признал свою вину.

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, – говорится в сообщении.

Кроме того, водителя на три года лишили прав. Приговор не вступил в законную силу.