Когда жители Крыма начнут получать зарплату более 100 тысяч рублей

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Больше половины жителей Крыма смогут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах через 12,8 года. Соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

Эксперты выяснили динамику зарплат в России. За отметку аналитики взяли сумму в 100 тысяч рублей. Первое место занял Ямал. На сегодняшний день более 25% жителей этого региона уже получают такую зарплату. Через 2,7 года их будет уже больше половины, а через 8,1 года – более 75%.

Крым занял 72-е место в рейтинге. Более четверти жителей республики начнут получать больше 100 тысяч в месяц через 8,8 года. Через 1,8 года таких сотрудников станет больше 50%, а через 17,1 года – больше 75%.