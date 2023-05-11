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НовостиОбщество10 мая 2023 22:19

Погода на 11 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 11 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории облачно с прояснениями.

В Евпатории облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +14°…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +16…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +14…+15°, северо-западный 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +15…+16°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +15…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +16…+17°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +16…+17°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +14…+15°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +10…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50