Погода на 11 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Евпатории облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +13...+15°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +14°…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +16…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +14…+15°, северо-западный 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +15…+16°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +15…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +16…+17°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +16…+17°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +14…+15°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +10…+14°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50