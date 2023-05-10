В Симферополе за неделю составили 94 административных протокола

Решения о мере ответственности и размере штрафов будут приняты на ближайшем заседании административной комиссии Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя со 2 по 5 мая составили 94 административных протокола. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– За период со 2 по 5 мая составлено 94 административных протокола, из них 26 – за нарушение правил благоустройства, 9 - за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями и 59 – за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, – говорится в сообщении.

Решения о мере ответственности и размере штрафов будут приняты на ближайшем заседании административной комиссии.

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