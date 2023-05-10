В Севастополе посчитали количество краснокнижных птиц

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В Севастополе подсчитали количество птиц, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу города. Соответствующий доклад директора департамента природных ресурсов и экологии Юлии Гавриловой опубликован на сайте Законодательного Собрания.
В 2022 году в Севастополе зарегистрировали четыре пары сапсана. При этом вероятно вероятно гнездование шести-семи пар.
– Таким образом, можно констатировать, что популяция вида устойчива и относительно благополучна, – подчеркнула Гаврилова.
Что касается балобана, то за 2022 году это птицу видели лишь один раз. Это произошло у мыса Лукул. Кроме того, гнездовую нишу нашли в районе Инкермана.
– В Севастополе, предположительно, гнездование не более двух пар, – отмечается в докладе.
Орлана-белохвоста в 2022 году в городе и вовсе не видели. Эту птицу заметили в марте 2017 года, а после этого – в феврале 2021-го.