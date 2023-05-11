За майские праздники поезда перевезли в Крым 54 тысячи человек

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Пассажироперевозки в Крым по железной дороге за майские праздники 2023 года составили 54 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».

– Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в Крым было перевезено 54 тысячи пассажиров (в сторону Крымского полуострова - 78 тысяч пассажиров), – рассказали в компании агентству ТАСС.

За аналогичный период прошлого года было перевезено 36 тысяч пассажиров. Таким образом рост составил 42%.

В 2023 году большинство сезонных поездов запустили на месяц раньше, чем в 2022. Емкость мест, предложенная пассажирам на майские праздники, была вдвое больше, чем годом ранее. Всего в поездах «Таврия» за майские праздники перевезли 150,5 тысячи пассажиров. Средняя загрузка составила 59%. Ожидается, что пассажиропоток в Крым за курортный сезон достигнет 2,5 миллиона человек.