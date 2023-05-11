В Крыму прокомментировали идею о штрафах за самовыгул собак

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для построения эффективной системы контроля за исполнением предполагаемой поправки о самовыгуле в Крыму и по всей России нужно провести перепись и учет животных в частном секторе. Об этом КИА сообщила председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова.

– Это тот момент, о котором я всегда говорю: как можно доказать, чья это собака. Как можно цивилизовано к решению этого вопроса подойти? Необходимо зарегистрировать всех животных, живущих в частном секторе, живущих на подворье. Только тогда мы можем доказать факт самовыгула, – отметила общественница.

По ее словам, иначе доказать факт самовыгула нельзя, поскольку идентифицировать собаку, находящуюся на улице без хозяина, практически невозможно. Поэтому, как подчеркнула Милованова, нужно один раз провести регистрацию животных. Руководитель организации добавила, что к этому можно привлечь ветеринарную государственную службу, Россельхознадзор или другие профильные ведомства.

Напомним, в Госдуме предлагают ввести штраф за самовыгул домашних любимцев. Причем не просто формальный, а довольно солидный – в размере МРОТ. По мнению депутатов, самовыгул пора приравнять к выбрасыванию собак на улицу и серьезно наказывать безответственных хозяев. Большинство россиян с этой инициативой согласились. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что введение штрафов выступают 83% участников исследования.