В Крыму согласовали инвестпроекты почти на 10 миллиардов рублей

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В Крыму согласованы инвестиционные проекты на сумму более 9,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития.

– Инвестиционные проекты разные и касаются разных сфер экономики и будут реализованы в западной, южной, восточной и центральной части Крымского полуострова. Общая сумма планируемых инвестиций составит свыше 9,7 миллиарда рублей, – отметила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, благодаря реализации этих инвестпроектов планируют создать около 200 новых рабочих мест. Самый крупный из них – строительство современного апарт-комплекса в Саках. На объекте будут работать дендропарк, каскадный бассейн, гастро-квартал с рестораном, фуд-корт, кафе, бар, детское кафе, а также спа-комплекс. Кивико отметила, что в проект вложат более 8,7 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать 140 новых рабочих мест.

Кроме того, в Крыму собираются провести реновацию канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри». В проект планируют вложить 150 миллионов рублей. В Ялте за 853 миллиона рублей собираются построить девятиэтажный дом, а в Симферопольском районе – складской комплекс за 42,9 миллиона.

Всего в Крыму реализуется 257 инвестпроектов с общим объемом вложений 455,15 миллиарда рублей.