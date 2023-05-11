Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 7:25

Коптер с камерой, обнаруженный в Джанкое, принадлежит российским военным

Олег Крючков: коптер, обнаруженный в Джанкое, принадлежит российским военным
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Крыму объяснили, откуда взялся найденный в Джанкое коптер

В Крыму объяснили, откуда взялся найденный в Джанкое коптер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнаруженный в Крыму коптер с камерой, принадлежит российским военнослужащим. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

Ранее ряд Tg-каналов сообщили о том, что в поле в Джанкойском районе был найден неопознанный беспилотник с видеокамерой. Возникли предположения, что это дрон-разведчик, который мог быть запущен со стороны Украины. Олег Крючков прояснил ситуацию. Как подчеркнул советник главы Крыма, коптер принадлежит российским военным.

- Коптер в Джанкое - наших военных, - написал Олег Крючков.