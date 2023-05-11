Коптер с камерой, обнаруженный в Джанкое, принадлежит российским военным

В Крыму объяснили, откуда взялся найденный в Джанкое коптер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнаруженный в Крыму коптер с камерой, принадлежит российским военнослужащим. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

Ранее ряд Tg-каналов сообщили о том, что в поле в Джанкойском районе был найден неопознанный беспилотник с видеокамерой. Возникли предположения, что это дрон-разведчик, который мог быть запущен со стороны Украины. Олег Крючков прояснил ситуацию. Как подчеркнул советник главы Крыма, коптер принадлежит российским военным.

- Коптер в Джанкое - наших военных, - написал Олег Крючков.