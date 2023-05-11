Стало известно, почему в Крыму подорожал лук

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Скачок цен на лук в Крыму связан с сезонным дефицитом этой продукции на рынке и расходами на хранение. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию еще в феврале выросли в среднем на 3%. Что же касается лука, то этот овощ подорожал на 10%, что ощущается и сейчас.

– Подорожание лука – это сезонный скачок, потому что сейчас на рынке лук урожая прошлого года, он был на хранении. А хранение в целом увеличивает себестоимость продукции, – рассказал замглавы Минсельхоза в эфире радио «Спутник в Крыму».

Арзиев отметил, что в целом по России возник небольшой дефицит этой культуры. Такая ситуация вызвала заметное подорожание. Замминистра подчеркнул, что в ближайшее время в продаже должен появиться лук нового урожая. Тогда, по его словам, цены начнут снижаться. Посевная по луку началась ранней весной. В начале июня аграрии приступят к севу поздних групп овощей.