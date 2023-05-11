В Севастополе подросток пойдет под суд за ДТП с пострадавшим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе местного жителя 2005 года рождения обвиняют в совершении ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Авария произошла 8 сентября. Подросток без прав ехал на мотоцикле по улице Тульской и вез несовершеннолетнего пассажира без шлема. На перекрестке юноша не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге. В итоге они столкнулись.

– Пассажиру мотоцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.