Погода на 12 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

Черном море прогрелось до плюс +14 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Пятница будет сухой и солнечной, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +16...+18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло +17…+19°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +16°…+17°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +18…+19°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +16…+17°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +17…+18°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +17…+19°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +18…+19°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Армянске +18…+19°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +17…+16°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +10…+14°.

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