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НовостиОбщество11 мая 2023 13:18

В Крыму отремонтируют почти 190 километров дорог

Работы проведут на 17 объектах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Крыму планируют привести в нормативное состояние 189,746 километра региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– Работы пройдут на 17 объектах, – отметили в ведомстве.

На сегодняшний день протяженность опорной сети в Крыму составляет 1095,42 километра. Она включает в себя четыре федеральных трассы. Общая протяженность этих дорог составляет 268,251 километра. Все федеральные трассы в республике находятся в нормативном состоянии. В Крыму насчитывается 18 участков региональных дорог общей протяженностью более 827,169 километра. В нормативном состоянии находятся 53,4% из них.

По нацпроекту отремонтируют 15 дорог общей протяженностью 161,022 километра. В настоящее время работы ведутся на семи объектах.