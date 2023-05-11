В Керчи проводили в последний путь участника СВО Дениса Машица

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

В Керчи на кладбище в районе Капканы прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Денисом Машицом, погибшим при исполнении воинского долга в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Керчи Святослав Брусаков.

– Денис Сергеевич был хорошим человеком, добрым и отзывчивым. С большим уважением относился к родным и близким, любил свою семью. С марта 2023 года участвовал в специальной военной операции. Погиб в Артемовске, – написал Брусаков.

Ранее в Симферополе установили памятную доску погибшему в СВО бойцу. 29 августа Денис Широков перевозил боеприпасы через Антоновский мост и попал под артиллерийский обстрел.

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